«البترول»: استئناف تحصيل فواتير الغاز من المنازل اليوم بعد توقف بسبب أعمال صيانة

«البترول»: استئناف تحصيل فواتير الغاز من المنازل اليوم بعد توقف بسبب أعمال صيانة

«البترول»: استئناف تحصيل فواتير الغاز من المنازل اليوم بعد توقف بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة بتروتريد العاملة في مجال خدمات البترول والغاز الطبيعي، لمستخدمي الغاز الطبيعي في مصر أن الشركة استأنفت ووفرت خدمة تحصيل الفواتير من المنازل، بالإضافة إلى التحصيل الإلكتروني للفواتير وخدمة إدخال قراءة عداد الغاز، ويأتي تفعيلها لتستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، وذلك بعد توقفها لعدة أيام بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجريها الشركة لتحسين خدماتها.

وأضافت شركة بتروتريد في بيان لها عبر الموقع الرسمي لها وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، أن خدمات التحصيل لفواتير الغاز الطبيعي، وإدخال قراءة عداد الغاز بتروتريد، أصبحت متاحة اليوم وحتى يوم 27 أبريل الجاري، مع استمرار خدمة الشحن الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع.

وأتاحت شركة بتروتريد لعملاء الغاز الطبيعي أصحاب العدادات مسبقة الدفع إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا وفق موقع الإلكتروني الخاص بها.

خطوات إدخال قراءة عداد الغاز بتروتريد

1- تطبيق بتروميتر.

2- الموقع الإلكتروني للشركة.

3- المحصل اليدوي.

4- المحافظ الإلكترونية.

5- تطبيق ماي فوري.

6- تطبيق جوميا.

7- مكاتب البريد المصري.

8- شركات التحصيل الإلكتروني.

9- ماكينات الصرف الآلي.

10- الاتصال الهاتفي الأرضي.

11- الرقم المختصر.

12- خدمة الرد الصوتي التفاعلي.

13- مراكز عملاء بتروتريد.

14- فروع الشركة.

15- الفروع المميكنة.

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