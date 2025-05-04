أعلنت شركة بتروتريد العاملة في مجال خدمات البترول والغاز الطبيعي، لمستخدمي الغاز الطبيعي في مصر أن الشركة استأنفت ووفرت خدمة تحصيل الفواتير من المنازل، بالإضافة إلى التحصيل الإلكتروني للفواتير وخدمة إدخال قراءة عداد الغاز، ويأتي تفعيلها لتستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، وذلك بعد توقفها لعدة أيام بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجريها الشركة لتحسين خدماتها.

وأضافت شركة بتروتريد في بيان لها عبر الموقع الرسمي لها وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، أن خدمات التحصيل لفواتير الغاز الطبيعي، وإدخال قراءة عداد الغاز بتروتريد، أصبحت متاحة اليوم وحتى يوم 27 أبريل الجاري، مع استمرار خدمة الشحن الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع.