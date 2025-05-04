انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية بالجيزة

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية بالجيزة

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، اعتبارًا من اليوم السبت، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية.

توفير اللقاحات ومستلزمات التحصين

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الحملة القومية تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة.

وأشار المحافظ إلى قيام مديرية الطب البيطري بالجيزة بترقيم وتسجيل الحيوانات بمعرفة لجان مشكلة بكل الإدارات البيطرية لمديرية الطب البيطري في جميع مراكز المحافظة وتوفير فرق عمل من أطباء ومعاونين وعمال وسائقين بالإضافة إلى توفير اللقاحات ومستلزمات التحصين من أدوات وغيرها فضلًا عن وسائل وأدوات ترقيم وتسجيل الحيوانات كما تم توفير سيارات للعمل بكل المراكز التابعة بواقع سيارة لكل مركز مع تنظيم ندوات إرشادية بجميع مراكز وقرى المحافظة قبل وأثناء الحملة .
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على الوحدات القروية بالتعاون مع وحدات الطب البيطري بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة على الوجه الأكمل لتعظيم الاستفادة القصوى منها للمربين .

التعاون مع الإدارات البيطرية

وطالبت محافظة الجيزة المربين بضرورة التعاون مع الإدارات البيطرية لضمان تعظيم الاستفادة من الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية .

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