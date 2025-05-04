ترامب: الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية.. والصين تلقت ضربة قاسية

ترامب: الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية.. والصين تلقت ضربة قاسية

ترامب: الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية.. والصين تلقت ضربة قاسية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «إكسترا نيوز».

وأضاف الرئيس ترامب، :«الصين ودول أخرى عاملتنا بشكل سيئ لكن هذا انتهى الآن»، موضحًا أن الصين تلقت ضربة أقسى بكثير من الولايات المتحدة ولا مجال للمقارنة، متابعا: «نعيد الوظائف والشركات كما لم يحدث من قبل».

الرسوم الجمركية:

بدأ تحصيل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية ضد دول العالم، اليوم، السبت الخامس من شهر أبريل، ضمن خطط الرئيس الأمريكي للإصلاح الاقتصادي -حسب ما يزعم- حيث بدأ موظفو الجمارك في تحصيل الرسوم الجديد بنسبة 10% على جميع الوارادت، مع فرض رسوم أعلى على السلع من 57 شريكا تجاريا أكبر.

ودخلت الرسوم الجمركية الأساسية الأولية البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ البحرية والمطارات ومستودعات الجمارك الأميركية في الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، بحسب وكالة «رويترز».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا