ترامب: الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية.. والصين تلقت ضربة قاسية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «إكسترا نيوز».

وأضاف الرئيس ترامب، :«الصين ودول أخرى عاملتنا بشكل سيئ لكن هذا انتهى الآن»، موضحًا أن الصين تلقت ضربة أقسى بكثير من الولايات المتحدة ولا مجال للمقارنة، متابعا: «نعيد الوظائف والشركات كما لم يحدث من قبل».

الرسوم الجمركية:

بدأ تحصيل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية ضد دول العالم، اليوم، السبت الخامس من شهر أبريل، ضمن خطط الرئيس الأمريكي للإصلاح الاقتصادي -حسب ما يزعم- حيث بدأ موظفو الجمارك في تحصيل الرسوم الجديد بنسبة 10% على جميع الوارادت، مع فرض رسوم أعلى على السلع من 57 شريكا تجاريا أكبر.