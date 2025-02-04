التفاصيل الكاملة لرسوم ترامب الجمركية على سلع من 60 دولة.. تصل لـ30%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، اليوم الأربعاء، تنفيذا لتعهده بالرد على الدول التي يقول إنها تعامل الولايات المتحدة بشكل غير عادل.

ترامب فرض رسومًا جمركية متبادلة إضافية على سلع من 60 دولة

وبحسب موقع صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكي فإن ترامب فرض رسومًا جمركية متبادلة إضافية على سلع من 60 دولة تُعدّ أكبر مساهم في العجز التجاري الأمريكي.

وصرح ترامب من البيت الأبيض، رافعا قائمة تضم عشرات الدول، من بينها اليابان وتايوان والهند ودول أخرى، بأن معدلات الرسوم الجمركية المستهدفة ستُحدد بنصف المعدلات التي تفرضها هذه الدول على الصادرات الأمريكية.

واعتبر ترامب أن اليوم هو يوم التحرير، مضيفًا « لعقود، تعرضت بلادنا للنهب والسلب والاغتصاب والسلب من قبل دول قريبة وبعيدة، صديقة كانت أم معادية».

وارتفعت الأسواق قليلا قبيل إعلان ترامب، الذي صدر مباشرة بعد انتهاء ساعات التداول، بعد شهر مضطرب ارتفعت فيه الأسهم وانخفضت بشكل دراماتيكي بينما ناقش الرئيس الجمهوري وإدارته خططهما المحتملة علانية.

ويقول مسؤولون في ترامب والبيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الجديدة لا تهدف فقط إلى تعويض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأميركية، ولكن أيضا الحواجز غير التجارية التي تجعل من الصعب على الشركات الأميركية بيع المنتجات في هذه الدول.