استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة «جوائز الصحافة المصرية» حتى 21 أبريل

أعلنت نقابة الصحفيين، أنه تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة "جوائز الصحافة المصرية"؛ لاختيار أفضل الأعمال الصحفية، التي تم نشرها عام (2024م)، خلال الفترة من الإثنين 7 أبريل حتى 21 أبريل 2025م، ولن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.

وأضافت أنه يتم تسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين في مقر النقابة، وتشمل المسابقة (10) فروع في مسابقة "جوائز الصحافة المصرية"، و(12) جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.

الشروط العامة للجائزة

وتأتي الشروط العامة للمسابقة كالتالي:

- يشترط أن يكون المتقدم عضوا بالنقابة في جدولي تحت التمرين، أو المشتغلين.

- أن يكون المتقدم سددا للاشتراك السنوي للنقابة

-ألا يكون قد وقعت على المتقدم عقوبة تأديبية من بين المنصوص عليها في قانون

- النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشحه أو تقدمه للمسابقة.

-الا يكون المتقدم عضوا بمجلس النقابة في توقيت الترشح أو التقدم لنيل جوائز الصحافة.

-تمنح جوائز الصحافة المصرية لأعضاء النقابة الذين يتقدمون بالفهم للمسابقة بأعمال صحفية متميزة نشرها خلال الفترة من يناير

وحتى ديسمبر ٢٠٢٤م، وفى حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية.

-موضوع واحد يعتد بتاريخ للشر آخر هذه المواد.

يلتزم المتقدم لهذه المسابقة بالشروط التالية:

ا يجوز للمتسابق أن يتقدم في فرعين من فروع المسابقة بحد أقصى

ويعمل واحد فقط في كل فرع.

ب - أن تكون المادة الصحفية المقدمة ملتزمة بالأصول المنهية

وبمبادئ والصوص ميثاق الشرف الصحفي، ولا تتعارض مع قرارات

الجمعية العمومية، وفي مقدمتها حظر التطبيع.

- أن تكون قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية، أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز المجلس الأمناء قبول أعمال صحفية بالمسابقة من الصحف والمواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.



-من حق كل لجنة تحكيم في فرع من الفروع أن تحيل أي عمل مقدم لها لفرع آخر إذا ارتات أن الزميل المتقدم وجه عمله في مسار غير صحيح على أن يتم ذلك بتقرير مكتوب، وعلى أن يتم إخطار الزميل المتقدم بالعمل بقرار اللجنة.