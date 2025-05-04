«التحرير الفلسطينية»: هدف الاحتلال الإسرائيلي ينطلق من شعار «أرض بلا شعب»

قال عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الهدف الاستراتيجي لدولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني لا يزال قائما على العقيدة الصهيونية الأساسية، التي تسعى إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، ونفي وجودهم التاريخي والوطني.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يجري اليوم من أحداث وتطورات نتابعه لحظة بلحظة من رام الله، سواء على الصعيد الميداني أو السياسي والإعلامي، نظرا لما يحمله من دلالات خطيرة على المستقبل الفلسطيني.

وأوضح الغول، أن الشعار المركزي الذي قامت عليه الحركة الصهيونية «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» لا يزال يُشكل الأساس العقائدي الذي تتحرك في إطاره الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ النكبة الكبرى عام 1948، مرورا بعدوان 1967، وحتى ما نشهده اليوم من محاولة تتويج المشروع الصهيوني عبر تصعيد سياسات الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن أحداث السابع من أكتوبر 2023 شكلت لحظة مفصلية تم استغلالها كمُدخل مباشر لتوسيع دائرة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، عبر استخدام أدوات متعددة تبدأ من القصف بأسلحة فتاكة، ولا تنتهي عند التجويع والتشريد وتدمير البنى التحتية، وعلى رأسها المستشفيات، وحرمان الناس من أبسط مقومات الحياة.