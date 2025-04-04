جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق في أحداث 7 أكتوبر بمستوطنة نيريم

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق في أحداث 7 أكتوبر بمستوطنة نيريم

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق في أحداث 7 أكتوبر بمستوطنة نيريم

قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر نتائج التحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، بمستوطنة نيريم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مستعدا لهجوم واسع النطاق في 7 أكتوبر

وكشف التحقيق عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مستعدا لهجوم واسع النطاق في 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن حركة حماس استهدفت استدراج القوات ودفعها للملاجئ.

ووفقا لما جاء في نتائج التحقيق التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن حماس استطاعت تشخيص نقاط الضعف لدى اللواء الجنوبي بفرقة غزة.

ارتقاء 28 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتقاء 28 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم 23 منهم جنوبي القطاع.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن الاحتلال الإسرائيلي بدأ توسيع عدوانه البري على شمال قطاع غزة وسط قصف وأحزمة نارية كثيفة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر، أنّ العمليات العسكرية في غزة ستتوسع وتتعمق تدريجيا، وأن الجيش سيدمر كل مكان في غزة يتم منه إطلاق صواريخ، زاعما أنّ الطريق الوحيد لوقف الحرب إطلاق سراح جميع المحتجزين.

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