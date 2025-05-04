أسعار الذهب اليوم السبت 5-4-2025 في منتصف التعاملات.. تحديث جديد لـ«عيار 21»

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت 5-4-2025، بمحلات الصاغة المصرية، في منتصف تعاملات اليوم لمختلف الأعيرة، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 4989 جنيها للشراء، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم السبت 5 أبريل 2025 في مصر لجميع الأنواع، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات إلى 4989 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

- بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4365 جنيها للشراء دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات نحو 3741 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 14

- وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر إلى 2910 جنيهات للشراء دون مصنعية.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات نحو 34920 جنيها للشراء.