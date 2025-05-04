خبير عسكري لبناني: نحن أمام مشروع إسرائيلي وحشي لتغيير خريطة الشرق الأوسط

أكد العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري اللبناني، أن قصف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية في الوقت ذاته الذي كان يجتمع فيه الرئيس اللبناني مع الرئيس الفرنسي ليس مصادفة إطلاقا، في رسالة واضحة إلى الفرنسيين بموافقة أمريكية، أن الحل بيد الولايات المتحدة.

وأشار خلال حواره في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، إلى أنه لا يسمح لفرنسا أن تقدم أي دعم لبنان لا مادي ولا عسكري ولا غير ذلك، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستمر عدوانه على غزة ولبنان، طالما يحظى بغطاء كامل ومطلق من الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة.

وأكّد أن ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل، وترى أن هذه الفرصة تسمح لتغيير خارطة الشرق الأوسط، بدء من فلسطين إلى لبنان وسوريا، والطموح الكبير لإسرائيل هو أن تكون إسرائيل كبرى قائلا: «نحن أمام مشروع إسرائيلي وحشي لتغيير خريطة الشرق الأوسط».