خبير عسكري: إسرائيل تفرض واقعا أمنيا جديدا في سوريا

قال العميد أيمن الروسان، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع في سوريا، مثل مبنى البحوث بدمشق ومطار حماة العسكري، تعكس نوايا إسرائيلية استراتيجية تهدف إلى فرض واقع أمني جديد وإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة.

إسرائيل تستغل عدم الاستقرار في سوريا

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا لتحقيق أهدافها التوسعية، مستفيدة من الدعم الأمريكي اللا محدود، وتعزيز نفوذها الإقليمي، والترويج للمخاطر الأمنية لتبرير عملياتها العسكرية.

إنشاء منطقة عازلة في جنوب سوريا

وأضاف أن إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة عازلة في جنوب سوريا، وتسعى إلى إقامة «ممر داوود» الاقتصادي والأمني، الذي يربط الأراضي المحتلة بالعراق عبر سوريا، ليكون حائط صد ضد إيران وتركيا، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول السيطرة على مناطق استراتيجية مثل جبل الشيخ والمسطحات المائية، والتدخل في القرى المحاذية للأردن.

وأشار الروسان إلى أن إسرائيل تستغل الأقليات في سوريا، مثل الدروز، وتسعى إلى تقسيم البلاد عبر دعم جماعات معينة لتكون بمثابة دروع بشرية لحماية حدودها، موضحا أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة تحمل رسالة تحذيرية إلى تركيا، خاصة بعد تحركات أنقرة للسيطرة على قاعدة «تي فور» الجوية شرق تدمر، حيث تعمل تركيا على إنشاء منظومة دفاعية تشمل العمليات العسكرية والاستخبارية وتدريب الجيش السوري بناءً على اتفاقية بين الطرفين.