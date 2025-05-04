انخفاض أسعار النفط عالميا.. ما الأسباب؟

انخفاض أسعار النفط عالميا.. ما الأسباب؟

انخفاض أسعار النفط عالميا.. ما الأسباب؟

حققت أسعار النفط عالميا حالة من التراجع الواضح والحاد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ انخفضت العقود الآجلة بالنسبة لزيت برنت بواقع 6.5% مستقرة عند 65.6 دولار للبرميل أمس، بينما مثل ذلك السعر هو أدنى مستوى لأسعار البترول منذ أغسطس 2021، خاصة عقب انخفاض وصلت نسبته لـ6.4% من اليوم السابق.

سعر خام غرب تيكساس يتراجع بنسبة وصلت لـ 7.4%

وانخفضت أسعار النفط عالميا خاصة بالنسبة للعقود الآجلة لأسعار البترول خام غرب تكساس الأمريكي بواقع 7.4% مستقرة عند 62 دولارًا للبرميل، خلال نهاية تداولات الأسبوع، الجمعة، فيما جاءت تراجعات أسعار البترول العالمية بسبب زيادة المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وكذا ضعفا في الطلب على النفط، بعد تهديد المستثمرين بشكل متزايد من الحرب التجارية المتصاعدة، خاصة تعريفة الصين، التي من المقرر أن تفرضها على الولايات المتحدة بنسبة 34% والسلع الأمريكية.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»، أن مخاطر الركود وعدم اليقين حول التجارة العالمية تزيد التخوف من الإقفال بين الدول، وفي الوقت ذاته، زاد تحالف أوبك+ خططه المعززة في إنتاج متزايد بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو، الأمر الذي زاد ضغوط جانب العرض.

ولفت التقرير إلى أنه رغم إعفاءات التعريفة الجمركية الأمريكية لمنتجات الطاقة، فإن الاضطرابات التجارية الأوسع تستمر في التأثير بشكل كبير على الأسواق.

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