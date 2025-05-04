حركة فتح: مصر لديها رغبة قوية في توحيد الصف الفلسطيني

حركة فتح: مصر لديها رغبة قوية في توحيد الصف الفلسطيني

حركة فتح: مصر لديها رغبة قوية في توحيد الصف الفلسطيني

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن مصر لديها رغبة قوية في توحيد الصف الفلسطيني لأنها قضية وطنية بالأساس للشعب المصري.

وأضاف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن كل من ارتكب جريمة لن يعود إلى الحركة إلا من خلال القضاء الفلسطيني، ويجب أن نقر بمبدأ وحدة السلطة وحصر حمل السلاح من أجل الوقوف وراء الشعب الفلسطيني.

وتابع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن أهم ورقة في موضوعنا هي إنهاء الوجود الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بأكملها، ونشعر بالحزن والألم أن يأتي الحديث عن وحدة الصف بعد إبادة 10% من الفلسطينيين.

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