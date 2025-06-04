صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم زيارة للمتعافين إلى المتحف الحربي في بورسعيد

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي زيارة للمتعافين من الإدمان إلى المتحف الحربي بمحافظة بورسعيد ضمن الأنشطة وخدمات ما بعد العلاج المجاني، وذلك في إطار حرص الصندوق على تنمية روح الولاء والانتماء لدى المتعافين لوطنهم.

وخلال الزيارة، تعرف المتعافون من الإدمان على تاريخ إنشاء المتحف الحربي ليكون شاهدًا على بطولة شعب بورسعيد الباسل في الدفاع عن الأرض، وقد أقيم المتحف على مساحة 7.000 متر مربع ويتكون من حديقة متحفية خُصصت للعرض المتحفي المكشوف ويطل عليها المبنى الرئيسي للمتحف والذي يشتمل على قاعات العرض بالإضافة إلى المرافق والخدمات، ويحكي العرض المتحفي ملحمة صمود وبسالة شعب بورسعيد في التصدي للعدوان الثلاثي الذي وقع عام 1956 من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم استخدامها أو الاستيلاء عليها، فضلًا عن حرب أكتوبر 1973، وجهة أخرى ينقسم العرض المتحفي إلى ثلاثة أقسام وهي ساحة العرض المكشوف وقاعات العرض الدائم وقاعة العرض المؤقت.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حملة تحت عنوان حياتك الجديدة محتاجة عزيمة، والتي تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، وحققت الحملة نجاحًا كبيرًا على مدار الـ 10 أيام الماضية حيث تلقى الخط الساخن رقم 16023 أكثر من 9 آلاف مريض إدمان ويتم إحالة المرضى لأقرب مركز علاجي من محل إقامتهم تيسيرًا عليهم، حيث توفر المراكز كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية.