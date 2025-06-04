سيكو سيكو يتصدر إيرادات أفلام العيد.. كم حقق آخر 24 ساعة؟

يواصل فيلم سيكو سيكو للمخرج عمر المهندس، تصدر قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر في دور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم إيرادات أمس السبت بلغت 7 ملايين و123 ألف جنيه بواقع بيع 53 ألف تذكرة سينما، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وبالرغم من احتفاظ فيلم سيكو سيكو بصدارة قائمة الإيرادات لليوم السابع على التوالي، إلا أنه إيراداته سجلت تراجعا بنسبة 39% عن إيرادات أمس الأول، الذي حقق خلالها 11 مليون و637 ألف جنيه.

البرومو الدعائي لـ فيلم سيكو سيكو

تفاصيل فيلم سيكو سيكو

ويعتبر فيلم سيكو سيكو التجربة السينمائية الأولى للمخرج عمر المهندس، ويجمع في بطولته عصام عمر وطه دسوقي بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم تارا عماد، ديانا هاشم، باسم سمرة وخالد الصاوي.

والفيلم هو التجربة الثانية التي تجمع «المهندس» و«عمر» بعد نجاحهما الكبير في مسلسل «بالطو» الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن استراتيجيها في تقديم والدفع بالمواهب الشابة إلى صدارة المشهد الفني، والتي قدمت أيضا طه دسوقي في بطولته الدرامية الأولى في مسلسل «حالة خاصة»، قبل أن يقدم مسلسله الناجح «ولاد الشمس» في موسم الدراما الرمضانية 2025.