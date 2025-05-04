فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر.. حقق أكثر من 11 مليون جنيه

تواصل دور العرض السينمائية حالة المنافسة القوية التي تشهدها منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر ولكن منذ اليوم الأول وقد احتل فيلم سيكو سيكو الذي يقدمه الثنائي طه دسوقي وعصام عمر صدارة شباك التذاكر وبالفعل هذا ماحققه يوم أمس أيضا.

فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن فيلم سيكو سيكو جاء يوم أمس الجمعة في المركز الأول حيث حقق ايرادات بلغت 11 مليونا و600 ألف جنيه فقط لا غير.

وينافس فيلم سيكو سيكو في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأفلام من بينها فيلم الصفا الثانوية بنات لعلي ربيع وفيلم نجوم الساحل لأحمد داش وفيلم فار بـ 7 أرواح.

فيلم سيكو سيكو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين بجانب عصام عمر وطه دسوقي من بينهم تارا عماد وخالد الصاوي وباسم سمرة وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.