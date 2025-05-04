أفلام العيد تحقق 14 مليون جنيه خلال يوم واحد بالسينما.. «سيكو سيكو» في الصدارة

تواصل أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقيق إيرادات عالية في شباك التذاكر خلال الأسبوع الأول لطرحها في السينما، وحققت الأفلام الـ4 المعروضة إيرادات عن أمس الجمعة بنحو 14 مليونا و180 ألف جنيه، وذلك بزيادة بلغت 15% عن إيرادات أمس الأول، الخميس، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

لليوم السابع على التوالي يتصدر فيلم سيكو سيكو للمخرج عمر المهندس، والذي يجمع في بطولته كلا من عصام عمر وطه دسوقي، محققا إيرادات 11 مليونا و637 ألف جنيه، وذلك بواقع بيع 90 ألف تذكرة، أما في المركز الثاني جاء فيلم الصفا الثانوية للمخرج عمرو صلاح وبطولة علي ربيع، محققا إيرادات بلغت مليونا و448 ألف جنيه، وهو مقابل بيع حوالي 12 ألف تذكرة.

نجوم الساحل يحقق زيادة 25% في الإيرادات

وفي المركز الثالث بقائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، جاء فيلم نجوم الساحل للمخرج رؤوف السيد، الذي حقق إيرادات وصلت لـ 851 ألف جنيه بزيادة 25% عن إيرادات أمس الأول، بواقع بيع 6.5 ألف تذكرة، أما المركز الرابع والأخير لفيلم فار بـ 7 أرواح والذي باع ما يقرب من ألفي تذكرة بواقع 242 ألف جنيه، بنسبة زيادة في الإيرادات بلغت 15%.