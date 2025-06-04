أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 6-4-2025

سجل سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6-4-2025 في الأسواق المحلية مستويات متباينة، وفق آخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار السلع الأساسية وبينها مواد البناء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

ونرصد من خلال التقرير التالي، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر للشركات وفقًا لآخر تحديث، ومتوسط السعر للمستهلك، وفق السعر الرسمي المعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر تباينا، ليتراجع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم في مصر، بينما ارتفع سعر طن حديد عز بشكل طفيف، مقابل استقرار في سعر طن الأسمنت.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم للمستهلك

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري للمستهلك في الأسواق المحلية اليوم الأحد، إلى 37 ألفا و968 جنيها للشراء بتراجع نحو 302.13 جنيه.

سعر طن حديد عز اليوم

بينما سجل سعر طن حديد عز اليوم في الأسواق، ارتفاع طفبف بنحو 47.39 جنيها للطن، ليصل إلى المستهلك بمتوسط سعر 39 ألفا و741 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي الآن بالتعاملات الصباحية للمستهلك، 3438 جنيها.