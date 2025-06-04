غزة تعيش ليلة دامية.. قصف إسرائيلي مكثف في الجنوب وإنشاء محور عسكري جديد

غزة تعيش ليلة دامية.. قصف إسرائيلي مكثف في الجنوب وإنشاء محور عسكري جديد

غزة تعيش ليلة دامية.. قصف إسرائيلي مكثف في الجنوب وإنشاء محور عسكري جديد

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إنّ قطاع غزة شهد بالأمس ليلة قاسية وتحديدا في الجنوب بمدينتي رفح وخان يونس، إذ يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات العنيفة وعمليات النسف في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح وكذلك أطرافها الشمالية الشرقية.

سلسلة غارات على المنطقة الفاصلة بين مدينتي رفح وخان يونس

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول خلق محور جديد أسماه رئيس حكومة الاحتلال «محور ميراج»، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت تشن سلسلة من الغارات على المنطقة الفاصلة بين مدينتي رفح وخان يونس، طيلة ساعات الليل.

عمليات نسف طالت منازل الفلسطينيين

وتابع: «كل ذلك ترافق مع عمليات نسف طالت منازل المواطنين الفلسطينيين وإطلاق قذائف مدفعية بشكل كثيف صوب مختلف المناطق في مدينة رفح الفلسطينية والأطراف الجنوبية لخان يونس، وتحديدا في حي المنارة الذي حوصر فيه العشرات من العائلات التي لم تتمكن من النزوح خلال الأيام الأخيرة».

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