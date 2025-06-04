5 سلوكيات يومية خاطئة تسبب لك الأرق وصعوبة النوم.. أبرزها تناول الكافيين

يعاني الكثير من الأشخاص من اضطرابات النوم والأرق، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وقدرتهم على أداء مهامهم بشكل فعال، وتعود هذه المشكلة غالبًا إلى بعض السلوكيات اليومية الخاطئة التي يمارسونها دون وعي بتأثيرها على جودة نومهم.فما هي هذه السلوكيات الخاطئة؟

أشار موقع verywellhealth إلى 5 سلوكيات يومية خاطئة تسبب صعوبة النوم والأرق ينبغي تجنبها، وهي كالتالي:

الإفراط في تناول مشروبات الكافيين

يعتاد بعض الأشخاص شرب كميات كبيرة من المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافيه على مدار اليوم، وهي من أكثر السلوكيات الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة بالأرق لأنها تعمل على تنشيط الجهاز العصبي في الجسم.

أخذ قيلولة طويلة

يعتبر بعض الأشخاص القيلولة هي النوم عدة ساعات في منتصف النهار وبالتالي يصابون بالأرق وصعوبة النوم في المساء، لأن القيلولة بمعناها الصحيح تعني غفوة لا تزيد عن 30 دقيقة تُمكن الجسم والجهاز العصبي من الراحة القصيرة.

النوم بجانب الحيوانات الأليفة

يسبب النوم بجانب الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب في الإصابة بالأرق لأن الدراسات أشارت أن هذه الحيوانات عادة ما تكون نشطة في فترة الليل وتتحرك كثيرًا ما يحرم الشخص من النوم بعمق.

الدخول في مناقشات حادة قبل النوم

يدخل بعض الأشخاص في مناقشات حياتية مهمة قبل النوم، بصفة خاصة الأزواج، ما قد يؤدي إلى الانفعال والتوتر الذي يكون سببًا وراء الإصابة بالأرق طوال الليل لذلك يفضل تأجيل أي محادثات لصباح اليوم التالي.

تصفح مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم

اعتاد الكثير من الناس تصفح مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم، وقد أثبتت الدراسات أن الأشعة الزرقاء المنبعثة من شاشات الهواتف والحواسب تؤثر على إفرازات الهرمونات التي تساعد على استرخاء الجسم والنوم بعمق.

من جانبها أشارت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، إخصائية الصحة النفسية وتعديل السلوك خلال حديثها لـ «الوطن»، إلى بعض الإرشادات لتجنب الأرق وتحسين جودة النوم، مثل الالتزام بمواعيد نوم منتظمة، لأن النوم والاستيقاظ في نفس الأوقات يومياً يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، مع ضرورة تجنب المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي قبل النوم بعدة ساعات، والحرص على تهيئة غرفة النوم بجعلها مظلمة وهادئة وذات درجة حرارة معتدلة، مما يساعد على النوم بعمق، كما نصحت بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لأن النشاط البدني يساعد في تحسين جودة النوم.