«جولد بيليون» تعلن أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 6-4-2025 في الأسواق

أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» المعنية بشؤون الذهب، آخر تحديث في أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 6-4-2025، إذ يميل الكثير من الأشخاص إلى الاستثمار فيها وحفظ قيمة أموالهم، نظرا لانخفاض قيمتها ومناسبتها لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع.

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد



جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد، في آخر تحديث لها عبر «جولد بيليون»، كالتالي:

سعر سبائك الذهب 1 جرام



سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام بي تي سي نحو 5147 جنيهًا، شاملة سعر المصنعية.

سعر سبائك الذهب 5 جرام



تداول سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات بي تي سي نحو 25195 جنيهًا، شاملة سعر المصنعية.

سعر سبائك الذهب 10 جرامات



وصل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم الأحد إلى 50380 جنيها، شاملة سعر المصنعية.

سعر سبائك الذهب 20 جرام



يبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما في آخر تحديث لها اليوم الجمعة، 100 ألف و720 جنيهًا، بالمصنعية في سوق الصاغة.

سعر سبائك الذهب 50 جرام



سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا اليوم نحو 251 ألفًا و600 جنيه، شاملة سعر المصنعية.



سعر سبائك الذهب 100 جرام



بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام في آخر تحديث لها اليوم الأحد نحو 503 آلاف و100 جنيه، شاملة سعر المصنعية.