انطلاق امتحانات الميدتيرم بكلية الإعلام جامعة الأزهر

بدأت كلية الإعلام بجامعة الأزهر اليوم امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني، على أن تستمر حتى الأربعاء الموافق 9 أبريل، لمختلف الفرق الدراسية، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والملاحظين من الإداريين.

وأوضح الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أن امتحانات الميدتيرم جاءت في إطار اللائحة الجديدة لكلية الإعلام، والتي تهدف إلى تعزيز التقييم المرحلي للطلاب وتقديم تغذية راجعة تساعدهم في تحسين مستواهم الأكاديمي قبل دخول امتحانات نهاية الفصل.

بيئة امتحانية مناسبة

وأكد عميد الكلية في تصريح لـ«الوطن»، أن الكلية حرصت على توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث الالتزام باللوائح، وتوفير أماكن مريحة للطلاب، ومراعاة الجدول الزمني بما يضمن عدم التكدس وإتاحة الوقت الكافي للإجابة والمراجعة، مشيرا إلى أن إدارة الكلية شددت على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات، ومواجهة أية محاولات للغش أو الإخلال بالنظام بكل حزم.

كما أوضح عميد الكلية أن إدارة الكنترول تقوم برصد درجات الميدتيرم أولًا بأول، بالتنسيق مع رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، تمهيدًا لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن الطلاب من الوقوف على مستواهم والاستفادة من الملاحظات لتحسين الأداء في الامتحانات النهائية.

تطوير العملية التعليمية

وأضاف عبد الواجد أن كلية الإعلام تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تطوير العملية التعليمية، وربط التقييم بالتعلم المستمر، بما ينعكس إيجابيًا على مخرجات التعليم الإعلامي في جامعة الأزهر، ويؤهل الطلاب لسوق العمل الإعلامي بكفاءة ومهنية.