قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاقتحامات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من الشبان

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاقتحامات بالضفة الغربية، ففي مدينتي طولكرم وجنين ومخيميها وأيضا طولكرم مازالت العملية العسكرية مستمرة، فضلا عن الاقتحامات للمناطق والقرى المجاورة للمحافظات الشمالية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هناك اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في تلك المناطق، لكن انسحبت قوات الاحتلال بعد اعتقال عدد من الفلسطينيين.

وتابعت: «في وسط الضفة الغربية إلى شرقي مدينة رام الله، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامها واعتقال عدد من الفلسطينيين، كما كان هناك اقتحام كبير لمدينة قلقيلية إضافة إلى إغلاق عدد من القرى والبلدات سواء المداخل الرئيسية أو الفرعية»، لافتة إلى أنه في بلدة عزون كانت هناك اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، بالتالي أضيفت تعزيزات كبيرة جدا إلى هذه المنطقة بفعل هذه الاشتباكات.