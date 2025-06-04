التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي تنمية مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي.

تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان لديها رؤية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي. المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة

واستعرض الاجتماع عددًا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، حيث وجه الوزير بالعمل والتنسيق مع الشركات العاملة لتذليل أي عقبات تواجههم خلال تنفيذ المشروعات.

من جانبهم قدم كبار المطورين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددًا من الطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة.