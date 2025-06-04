بدء إصدار تأشيرات الحج السياحي منتصف الشهر الجاري.. متى ستنطلق أول رحلة؟

كشف باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تأشيرات الحج السياحي ستبدأ في الصدور منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد أن تم الانتهاء من كل الإجراءات وخدمات الحج من «سكن وانتقالات داخلية وخدمات طوافة» وتضمينها على المسار الإلكتروني السعودي للحج، موضحا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إرسال أسماء حجاج السياحة لربطها بالخدمات كي يتم البدء في استصدار التأشيرات.

موعد انطلاق أولى رحلات الحج السياحي



وأضاف لـ«لوطن» أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق يوم 23 ذو القعدة الموافق يوم 21 مايو 2025، على أن تكون آخر رحلات الحج انطلاقا من داخل مصر يوم 2 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن أولى رحلات الحج انطلاقا ستكون الرحلات البرية تليها رحلات المستوى الاقتصادي طيران ثم المستوى السياحي فئة الـ 5 نجوم.

تذاكر طيران الحج

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن الشركات المنظمة لرحلات الحج لهذا العام تنتظر حاليا قيام شركات الطيران الناقلة للحجاج بالإعلان عن أسعار تذاكر الطيران الخاصة برحلات الحج حتى تبدأ في مخاطبة الحجاج لتحصيلها، موضحا أنه وفقا لمؤشرات الحجز فإن متوسط أسعار التذاكر لن يقل عن 50 ألف جنيه.