بينها «الحوت».. 4 أبراج فلكية يتسم أصحابها بالتردد في أخذ القرارات المصيرية

اتخاذ القرارات المصيرية أمر قد يجد فيه مواليد بعض الأبراج الفلكية صعوبة، وذلك للشعور الدائم بالتوتر والحيرة حيال الخيارات المتعددة، وهو ما قد يُعرقل أمورهم بصورةٍ كبيرةٍ في بعض المواقف العصيبة.

وقدّمت صحيفة «تايمز» الهندية، قائمة بأبرز الأبراج الفلكية التي يتسم أصحابها بالتردد الشديد عند اتخاذ القرارات المصيرية، والتي من أبرزها:

مواليد برج الميزان

يُعرف مواليد برج الميزان برغبتهم في تحقيق التوازن والانسجام في جميع جوانب الحياة، وقد يؤدي هذا الميل نحو التوازن أحيانًا إلى التردد بشأن قراراتهم المصيرية، إذ يقوم الميزان بتقييم جميع جوانب الموقف بعناية قبل اتخاذ أي قرار، كما أنّ رغبتهم في إرضاء الجميع وتجنب الصراعات قد تُعقّد قدرتهم على اتخاذ هذه القرارات.

تأثر مواليد برج الجوزاء

يُمثل مواليد برج الجوزاء رمزًا لطبيعتهم المزدوجة فهم فضوليون، وقادرون على التكيف، وغالبًا ما يرون وجهات نظر متعددة لأي قضية، ورغم أن هذا التنوع قد يكون ميزة، فإنّه قد يُؤدي أيضًا إلى حدوث التردد في الكثير من الأحيان إذ قد يجد الجوزاء صعوبة في اتخاذ قرار واحد عندما يرون مزايا عدة خيارات.

مواليد برج الحوت

يُعرف مواليد برج الحوت بطبيعتهم الحنونة والمتعاطفة فهم حسّاسون للغاية لمشاعر الآخرين، وغالبًا ما يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات قد تؤذي أو تخيب آمال أي شخص معني بالأمر.

مواليد برج السرطان

يميل مواليد برج السرطان إلى الانسحاب إلى قوقعتهم عند مواجهة قرارات صعبة لأنّهم عاطفيون للغاية، وغالبًا ما يتخذون قراراتهم بناءً على مشاعرهم بدلاً من التفكير المنطقي.