وكيل مجلس الشيوخ: تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ضرورة لتحقيق التطور الاقتصادي

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

تشجيع المبادرات الاستثمارية



وقالت إنه من الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها. ولا شك ان تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضحت أنه مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي، ولعل هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، لاسيما وأن القوانين المعمول بها الآن غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية.

تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر

ولفت إلى أنه يجب تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.





