خبير عسكري: إسرائيل تسعى للاستفادة من الأوضاع الحالية في سوريا

أكد العميد جلال العبادي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن التوغلات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب غرب سوريا، خاصة في المنطقة العازلة في الجولان، تعكس محاولات مدروسة لإعادة رسم الواقع العسكري والسياسي في سوريا.

إعادة رسم الواقع العسكري والسياسي في سوريا

وقال «العبادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل تستغل حالة الفوضى التي تعم سوريا، نتيجة تفكك الجيش النظامي السوري وتوزع السيطرة بين مجموعات وفصائل مسلّحة متنوعة، منها قوات سوريا الديمقراطية، وبعض المجموعات في السويداء، ومناطق الساحل ودرعا، مشددًا على أن إسرائيل تستغل انشقاق بعض المجموعات والفوضى التي تسود سوريا.

وأضاف أن إسرائيل تسعى حاليًا إلى الاستفادة من هذه المرحلة الانتقالية، حيث تعاني الدولة السورية من انهيار في البنية التنظيمية والعسكرية، ما يضعف قدرتها على الرد أو حماية أراضيها، موضحًا أن هذا ما شجع إسرائيل على التوغل في مناطق جديدة، بما في ذلك مناطق قرب جبل الشيخ، القنيطرة، الجنوب الغربي من درعا، بل وتوسّعت بعض العمليات إلى أطراف الكسوة غرب دمشق.

وأشار إلى أن التوغلات لم تقتصر على التحرك البري، بل شملت قصفًا جويًا شبه يومي استهدف بقايا البنية التحتية للجيش السوري، مثل قواعد الصواريخ، المدرجات، محطات الكهرباء، وحتى الطرق.

إسرائيل تخشى من تحركات الجماعات

وشدد على أن إسرائيل تستهدف كل ما يمكن إعادة بنائه داخل سوريا، مؤكدًا أن العمق في هذه العمليات يكمن في محاولة خلق صورة أن سوريا باتت تحت سيطرة جماعات إسلامية متطرفة، ما يدعم الخطاب الإسرائيلي بأن هذه الدولة يجب ألا يُعاد تأهيلها دوليًا، ويجب الإبقاء على العقوبات الدولية المفروضة عليها، منوهًا بأن إسرائيل تخشى من تحركات هذه الجماعات، خاصة تلك التي بدأت بالظهور مؤخرًا في الجولان.