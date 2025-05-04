غازي فيصل: إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى دولة منزوعة السلاح وسط صمت دولي

غازي فيصل: إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى دولة منزوعة السلاح وسط صمت دولي

غازي فيصل: إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى دولة منزوعة السلاح وسط صمت دولي

قال الدكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تحويل سوريا إلى دولة منزوعة السلاح، من خلال تدمير البنية التحتية للجيش السوري بما في ذلك الطائرات والدبابات ومخازن السلاح الاستراتيجي، مضيفا أن هذا التوجه لا يحقق الأمن لإسرائيل كما تدعي، بل يفاقم من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

الموقف الدولي لا يزال حتى الآن ضبابيًا

وأوضح الدكتور فيصل، في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الموقف الدولي لا يزال حتى الآن ضبابيًا، حيث لم يتخذ مجلس الأمن أي خطوة رادعة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذا التصعيد الخطير.

إسرائيل تستغل الواقع السوري الراهن لتبرير اعتداءاتها

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن موقف العراق من هذه التطورات يظل تقليديًا، متمثلًا في إدانات بروتوكولية دون خطوات فعلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الواقع السوري الراهن لتبرير اعتداءاتها، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لاحترام قرارات الشرعية الدولية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا