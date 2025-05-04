غازي فيصل: إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى دولة منزوعة السلاح وسط صمت دولي

قال الدكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تحويل سوريا إلى دولة منزوعة السلاح، من خلال تدمير البنية التحتية للجيش السوري بما في ذلك الطائرات والدبابات ومخازن السلاح الاستراتيجي، مضيفا أن هذا التوجه لا يحقق الأمن لإسرائيل كما تدعي، بل يفاقم من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

الموقف الدولي لا يزال حتى الآن ضبابيًا

وأوضح الدكتور فيصل، في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الموقف الدولي لا يزال حتى الآن ضبابيًا، حيث لم يتخذ مجلس الأمن أي خطوة رادعة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذا التصعيد الخطير.

إسرائيل تستغل الواقع السوري الراهن لتبرير اعتداءاتها

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن موقف العراق من هذه التطورات يظل تقليديًا، متمثلًا في إدانات بروتوكولية دون خطوات فعلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الواقع السوري الراهن لتبرير اعتداءاتها، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لاحترام قرارات الشرعية الدولية.