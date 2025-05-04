خبير سوري: «إعادة بناء جيش قوي» الضمانة لمواجهة العربدة الإسرائيلية في سوريا

قال غسان يوسف، المحلل السياسى السورى، إن مواجهة العربدة الإسرائيلية فى الأجواء السورية تتطلب من سوريا تقوية جيشها وتعزيز قدراتها العسكرية من خلال إعادة بناء قواتها المسلحة على أسس حديثة، علاوة على تعزيز التلاحم الوطنى الداخلى لضمان دعم شعبى قوى فى مواجهة المخاطر العسكرية فى المستقبل القريب.

■ ما الدوافع الحقيقية وراء التصعيد الإسرائيلى المستمر فى سوريا؟

- لا يمكن فهم التصعيد الإسرائيلى المستمر فى سوريا بمعزل عن السياق الإقليمى الأوسع، حيث يرتبط هذا التصعيد بشكل مباشر بالصراعات والتحالفات الإقليمية المتغيرة على مدار السنوات الماضية، كانت إسرائيل ترى فى التحالف السورى مع إيران وحزب الله تهديداً لمصالحها، وقد شنت ضربات متكررة لإضعاف هذا المحور، ولكن مع المتغيرات السياسية الأخيرة، بدا أن سوريا تتجه نحو التقارب مع تركيا، وهو تطور لا ترغب إسرائيل فى حدوثه، خاصة إذا كان هذا التقارب سيؤدى إلى تعزيز القدرات العسكرية السورية أو تقليل النفوذ الإسرائيلى فى المنطقة، وما زاد من حدة التوتر الإسرائيلى، ورود تقارير تفيد بأن تركيا قد تسعى إلى إنشاء قواعد عسكرية فى وسط سوريا.

■ هل أصبحت الدفاعات الجوية السورية مشلولة أمام الهجمات الإسرائيلية؟ وما التحديات التى تواجهها؟

الواقع الحالى يشير إلى أن منظومة الدفاعات الجوية السورية تعرضت لتدمير شبه كامل خلال السنوات الماضية، ما جعل الأجواء السورية مكشوفة أمام الهجمات الإسرائيلية، وبالتالى من أكبر التحديات التى تواجهها سوريا فى هذا المجال أن الطائرات الإسرائيلية قادرة على تنفيذ عملياتها داخل الأراضى السورية دون أى رادع فعلى، حيث لا توجد منظومة دفاع جوى متكاملة يمكنها التصدى بفاعلية لهذه الغارات، وبالتالى فإن تعزيز قدرات الدفاع الجوى السورى يجب أن يكون أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال تحديث المنظومات الدفاعية المتوفرة أو من خلال التعاون مع الدول الحليفة للحصول على أنظمة أكثر تطوراً.

غسان يوسف: طائرات العدو تستبيح أجواءنا بعد تدمير الدفاعات الجوية

■ ما الخيارات المتاحة أمام سوريا وحلفائها لصد العدوان الإسرائيلى؟

- لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لا بد أن تعمل سوريا على تقوية جيشها وتعزيز قدراته العسكرية من خلال إعادة بناء قواتها المسلحة على أسس حديثة، إلى جانب ذلك تحتاج سوريا إلى تعزيز التلاحم الوطنى الداخلى لضمان دعم شعبى قوى لأى توجه عسكرى مستقبلى.

■ هل يمكن أن يتطور التصعيد إلى مواجهة مباشرة بين سوريا وإسرائيل؟

من غير المرجح أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة شاملة بين الجيشين السورى والإسرائيلى فى الوقت الحالى، خاصة أن التوازن العسكرى يميل بشكل واضح لصالح إسرائيل، ومع ذلك يمكن أن تندلع اشتباكات محدودة فى بعض المناطق، لا سيما فى المنطقة الجنوبية لسوريا، حيث قد تشارك مجموعات متطوعة، وربما بعض العناصر التابعة للجيش السورى، فى عمليات مقاومة ضد القوات الإسرائيلية أو حلفائها.

إجراءات لوقف الاعتداء

على المستوى الدبلوماسى تحاول سوريا تفعيل دورها فى المحافل الدولية من خلال تعزيز علاقاتها مع الدول العربية والأوروبية، والسعى للحصول على دعم دولى ضد الممارسات الإسرائيلية، ورغم أن القانون الدولى يقف نظرياً إلى جانب الدولة السورية فى مواجهة هذه الاعتداءات، فإن المشكلة تكمن فى أن القوى الكبرى، التى يُفترض أن تضمن تطبيق هذا القانون، لا تتخذ أى إجراءات فعلية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، نظراً لأن إسرائيل تحظى بدعم غير محدود من الولايات المتحدة.