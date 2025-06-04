7 أطعمة ومشروبات تساعد في تجديد خلايا الكبد وتعزيز وظائفه.. تناولها بانتظام

7 أطعمة ومشروبات تساعد في تجديد خلايا الكبد وتعزيز وظائفه.. تناولها بانتظام

7 أطعمة ومشروبات تساعد في تجديد خلايا الكبد وتعزيز وظائفه.. تناولها بانتظام

الكبد هو عضو حيوي مسؤول عن تصفية الدم من الجهاز الهضمي قبل نقله إلى بقية الجسم، ويساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم فضلًا عن دوره في إفراز الصفراء التي تساعد على هضم الدهون وإخراج الفضلات، وفق ما ذكره موقع health line الطبي، وللمساعدة في تعزيز وظائف الكبد وتجديد خلاياه يوصي الأطباء بالاهتمام بتناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تلعب دور كبير في تحسين صحة الكبد.

يؤدي حدوث أي خلل في وظائف الكبد إلى الإضرار بكافة أعضاء الجسم، لذا من الضروري الاهتمام بإضافة بعض الأطعمة والمشروبات الصحية التي تعزز قيام الكبد بوظائفه، وفق ما أوضحته الدكتورة مروة شعير، استشارية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ «الوطن»، منها ما يلي:

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت التي تساعد الكبد على التخلص من السموم وتنشيط إنزيمات الكبد، مما يجعله أحد الأطعمة التي تدعم صحة الكبد.

زيت الزيتون

يتسم زيت الزيتون البكر الممتاز بخصائصه المضادة للالتهابات لذا فهو يعتبر أحد أفضل الأطعمة المفيدة لصحة الكبد لأنه يعمل على تقليل تراكم الدهون وتحسين حساسية الأنسولين.

التفاح

يساعد التفاح على تطهير الجهاز الهضمي وإزالة السموم، لذا يعتبر من الأطعمة المفيدة في علاج الكبد الدهني.

الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على تقليل محتوى الدهون ويكافح الإجهاد التأكسد، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، ويحمي أيضًا من تلف الكبد ويعزز وظيفته بشكل عام.

القهوة

تساعد القهوة على حماية الكبد من أمراض الكبد الدهنية كما تقلل من خطر مرض الكبد المزمن.

الخضروات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير غنية بمضادات الأكسدة والكلوروفيل التي تساعد على إزالة السموم من الكبد وتعزيز إنتاج الصفراء، وهو أمر ضروري لهضم الدهون.

البنجر

يعتبر البنجر من أفضل الأطعمة التي تدعم وظائف الكبد، لأنه يعزز إنزيمات الكبد المزيلة للسموم.

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