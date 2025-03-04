محافظ المنيا: مستشفى الكبد في ملوي نموذج ناجح لتطور المنظومة الصحية بالصعيد

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن ما حدث بالمحافظة خلال السنوات العشر الأخيرة من تطوير وتحديث للقطاع الصحي، معجزة بكل المقاييس، وخير دليل على ذلك، مستشفى الكبد في ملوي الذي يعد واحدا من النماذج المتميزة للمنظومة الصحية والعلاجية في الصعيد عامة، والمنيا خاصة.

تطور المنظومة الصحية في الصعيد

أشار محافظ المنيا إلى أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية ومعامل التحاليل المتطورة، ويضم فريق أطباء وأطقم تمريض متميزة، لافتا إلى أن المستشفى يستقبل مئات الحالات يوميا، فبعد أن كان المرضى يضطرون للسفر إلى القاهرة، أو الاتجاه جنوبا إلى أسيوط، يمكنهم الآن إجراء العمليات وتلقي العلاج في أقرب مكان من محل إقامتهم، دون مشقة السفر أو زيادة التكلفة المادية.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أضاف المحافظ، أن المستشفيات الحديثة في عروس الصعيد حاليا، مستعدة كل الاستعداد لتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لأبناء المنيا، وأن مستقبل الرعاية الطبية في المنيا سيكون أكثر إشراقا مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في غضون الشهور القليلة المقبلة.