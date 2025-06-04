وزير الإسكان يستقبل ممثلي دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر لبحث موقف أعمال المرافق

وزير الإسكان يستقبل ممثلي دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر لبحث موقف أعمال المرافق

وزير الإسكان يستقبل ممثلي دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر لبحث موقف أعمال المرافق

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأنبا دانيال، النائب البابوى لشئون الأديرة وأسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والوفد المرافق له، لمناقشة ما يتم تنفيذه بشأن أعمال المرافق مياه الشرب والصرف الصحي الخاصة بالدير.

دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر


رحَّب المهندس شريف الشربيني، بممثلي دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مؤكداً بذل الجهود لتلبية طلباتهم في إطار خُطط العمل واللوائح المنظمة للعمل بقطاع المرافق والجهات التابعة للوزارة، وكذا اهتمام وزارة الإسكان بتقديم مختلف التيسيرات لدور العبادة.

أعمال المرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالدير

وناقش اللقاء تفاصيل الأعمال الخاصة بأعمال المرافق مياه الشرب والصرف الصحي الخاصة بالدير، حيث تم التأكيد على الانتهاء من التصميمات الخاصة بها وجار العمل لبدء التنفيذ، وفي هذا الصدد، وجه وزير الإسكان، بوضع برنامج زمني للأعمال للانتهاء من المشروعات والمتابعة الدؤوبة لحين الانتهاء منها وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

وزير الإسكان يستقبل ممثلي دير

من جانبهم، أعرب مسؤولو دير الأنبا بولا بمحافظة الأحمر، عن شكرهم للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، لاستجابته لطلباتهم وتقديم الدعم والاهتمام باحتياجات الدير من امدادات المياه وشبكات الصرف الصحي، كما قدموا للمهندس شريف الشربيني درعا تقديرا لجهوده في دعم الدير والقطاع العقاري.

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