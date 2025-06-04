إلهام شاهين تنعى رجل الأعمال مشيل أحد: سأفتقده جدا.. «هتوحشنا يا ميشو»

إلهام شاهين تنعى رجل الأعمال مشيل أحد: سأفتقده جدا.. «هتوحشنا يا ميشو»

إلهام شاهين تنعى رجل الأعمال مشيل أحد: سأفتقده جدا.. «هتوحشنا يا ميشو»

رحل عن عالمنا منذ ساعات رجل الأعمال السكندري ميشيل أُحد، صاحب أكبر أسطول من السيارات الفاخرة والنادرة في مصر، وتسبب رحيلة في حالة من الحزن لكل من يعرفه سواء من أهل الإسكندرية أو نجوم الفن، على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، التي نعته على «فيسبوك».

الهام شاهين تنعى ميشيل أحد

كتبت إلهام شاهين في وداع رجل الأعمال مشيل أحد: «أنعى ببالغ الحزن والأسى صديقي العزيز الغالي جدا ميشيل أحد رجل الأعمال السكندري، الصديق الجميل، الروح الحلوة والنفس الصافية، المحب لأصدقائه.. سأفتقده جدا جدا، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، خالص عزائي لأسرته وأصدقائه وكل محبيه، هتوحشنا يا ميشو جدا».

بعد نعي إلهام شاهين وبحسب مصادر مقربة من عائلته لـ«الوطن»، فإنّه تعرض لوعكة صحية مفاجئة مساء الثلاثاء 27 رمضان، نقل إثرها إلى المستشفى، قبل أن توافيه المنية ظهر اليوم.

ويذكر أنه كان أحد مؤسسي شركتي بتشينو وليجراند في مصر، وبدأ مشواره كوكيل حصري لشركة بتشينو منذ عام 1986، قبل أن يتحول إلى أحد كبار المساهمين فيها.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا