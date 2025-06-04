إلهام شاهين تنعى رجل الأعمال مشيل أحد: سأفتقده جدا.. «هتوحشنا يا ميشو»

رحل عن عالمنا منذ ساعات رجل الأعمال السكندري ميشيل أُحد، صاحب أكبر أسطول من السيارات الفاخرة والنادرة في مصر، وتسبب رحيلة في حالة من الحزن لكل من يعرفه سواء من أهل الإسكندرية أو نجوم الفن، على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، التي نعته على «فيسبوك».

الهام شاهين تنعى ميشيل أحد

كتبت إلهام شاهين في وداع رجل الأعمال مشيل أحد: «أنعى ببالغ الحزن والأسى صديقي العزيز الغالي جدا ميشيل أحد رجل الأعمال السكندري، الصديق الجميل، الروح الحلوة والنفس الصافية، المحب لأصدقائه.. سأفتقده جدا جدا، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، خالص عزائي لأسرته وأصدقائه وكل محبيه، هتوحشنا يا ميشو جدا».

بعد نعي إلهام شاهين وبحسب مصادر مقربة من عائلته لـ«الوطن»، فإنّه تعرض لوعكة صحية مفاجئة مساء الثلاثاء 27 رمضان، نقل إثرها إلى المستشفى، قبل أن توافيه المنية ظهر اليوم.

ويذكر أنه كان أحد مؤسسي شركتي بتشينو وليجراند في مصر، وبدأ مشواره كوكيل حصري لشركة بتشينو منذ عام 1986، قبل أن يتحول إلى أحد كبار المساهمين فيها.