وفاة الملياردير السكندري ميشيل أحد.. «إمبراطور السيارات في مصر»

توفي الملياردير السكندري المعروف ميشيل أحد، الشهير بلقب «إمبراطور السيارات»، وصاحب أكبر أسطول من السيارات الفاخرة في مصر، والذي يعد واحدًا من أبرز رجال الأعمال وأكثرهم تأثيرًا في مجال تجارة السيارات والكهرباء.

وبحسب مصادر مقربة من عائلته لـ«الوطن»، فإنّه توفي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء الثلاثاء 27 من رمضان، حيث نقل إلى المستشفى قبل أن توافيه المنية ظهر اليوم الأحد، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على أوساط رجال الأعمال في المدينة الساحلية.

مسيرة نجاح استثنائية في عالم الأعمال

ميشيل أحد كان أحد مؤسسي شركتي بتشينو وليجراند في مصر، وبدأ مشواره كوكيل حصري لشركة بتشينو منذ عام 1986، قبل أن يتحول إلى أحد كبار المساهمين فيها، ويصبح لاحقًا من كبار موزعي منتجاتها على مستوى الجمهورية، كما عُرف عنه شغفه بعالم السيارات، حتى امتلك أسطولًا يعد الأغلى والأضخم في مصر، ما منحه لقب «إمبراطور السيارات» عن جدارة.

عرف الراحل بإدارته الاحترافية وأسلوبه الدقيق في العمل، وكان نموذجًا يُحتذى به في النجاح والانضباط، وهو ما جعله يحظى بتقدير واسع بين أوساط رجال الصناعة والتجارة في مصر، خاصة في الإسكندرية التي طالما اعتز بالانتماء إليها.

رثاء واسع وتأبين رسمي وشعبي

وسارع عدد كبير من رجال الأعمال السكندريين إلى نعي الفقيد بكلمات مؤثرة، عبّروا فيها عن حزنهم العميق لفقدان رجل يُعد من أعمدة الاقتصاد في محافظة الإسكندرية، ومثالًا يحتذى في الإخلاص والنجاح والعمل الجاد.

ودون عدد من رجال الأعمال المقربين على مواقع التواصل الاجتماعي عن ميشيل أحد: «لقد فقدنا إنسانًا نادرًا، لم يكن مجرد رجل أعمال ناجح، بل كان أبًا للجميع، وسندًا لا يُعوض».