نصائح وزارة الصحة لمواجهة عاصفة ترابية خلال ساعات
نصائح وزارة الصحة لمواجهة عاصفة ترابية خلال ساعات
- الأرصاد
- حالة الطقس
- رياح
- الأرصاد
- رياح ترابية
- رياح
- وزارة الصحة
- رياح ترابية
- طقس سيئ
- وزارة الصحة
- طقس سيئ
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار في طقس الأيام المقبلة، يصحبها نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد، ولذلك أصدرت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لتفادي الآثار الناجمة عن حالة الطقس السيئ.
نشاط رياح مثيرة للأتربة
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنّ من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.
نصائح هامة من وزارة الصحة
- على المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية.
- في حالة الضرورة للخروج، يجب تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، وتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.
- تغطية الانف ضرورة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.
- ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.
- شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.
- مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E.
- الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.
- إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.
- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، واستخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الغبار بكثرة.