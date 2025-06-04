نصائح وزارة الصحة لمواجهة عاصفة ترابية خلال ساعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار في طقس الأيام المقبلة، يصحبها نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد، ولذلك أصدرت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لتفادي الآثار الناجمة عن حالة الطقس السيئ.

نشاط رياح مثيرة للأتربة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنّ من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

نصائح هامة من وزارة الصحة