«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على القاهرة والصعيد لمدة 72 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم، بدءا من شمال البلاد حتى محافظات الدلتا ومصر الوسطى وصولا إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الحارة على معظم أنحاء الجمهورية.

ارتفاع درجات الحرارة فى حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ الحرارة ترتفع اليوم بين 5 لـ6 درجات عن المسجلة الأسبوع الماضي، حيث تصل الحرارة إلى 39 درجة على محافظات الصعيد وجنوب البلاد، وتتراوح بين 30 لـ35 على القاهرة ومدن القناة ومحافظات الدلتا، وذلك في موجة حارة تستمر نحو 72 ساعة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار لطيف ليلا.

كتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتعرض لتأثير كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، تعمل على ارتفاع القيم العظمى على جميع محافظات الجمهورية، مع نشاط للرياح الخماسين الحارة والمثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كما يلي.

- القاهرة، العظمى 34، الصغرى 20.

- العاصمة الإدارية، العظمى 34، الصغرى 19.

- أكتوبر، العظمى 34، الصغرى 19.

- بنها، العظمى 33، الصغرى 20.

- دمنهور، العظمى 29، الصغرى 19.

- وادي النطرون، العظمى 30، الصغرى 18.

- كفر الشيخ، العظمى 31، الصغرى 17.

- المنصورة، العظمى 34، الصغرى 17.

- الزقازيق، العظمى 33، الصغرى 18.

- شبين الكوم، العظمى 32، الصغرى 17.

- طنطا، العظمى 32، الصغرى 17.

- دمياط، العظمى 27، الصغرى 17.

- بورسعيد، العظمى 30، الصغرى18.

- الإسماعيلية، العظمى 35، الصغرى 16.

- السويس، العظمى 32، الصغرى 15.

- العريش، العظمى 34، الصغرى 16.

- رفح، العظمى 33، الصغرى 17.

- رأس سدر، العظمى 34، الصغرى16.

- نخل، العظمى 34، الصغرى 13.

- كاترين، العظمى 24، الصغرى 10.

- الطور، العظمى 34، الصغرى 16.

- طابا، العظمى 32، الصغرى 18.

- شرم الشيخ، العظمى 33، الصغرى 22.

- الإسكندرية، العظمى 25، الصغرى 18.

- العلمين الجديدة، العظمى 24، الصغري 18.

- مطروح، العظمى 22، الصغرى 16.

- السلوم، العظمى 23، الصغرى 16.

- سيوة، العظمى 28، الصغرى 17.

- رأس غارب، العظمى 32، الصغرى 21.

- الغردقة، العظمى 33، الصغرى 21.

- سفاجا، العظمى 33، الصغرى 22.

- مرسى علم، العظمى 33، الصغرى 22.

- شلاتين، العظمى 31، الصغرى 21.

- حلايب، العظمى28، الصغرى 20.

- أبو رماد، العظمى 30، الصغرى 20.

- رأس حدربة، العظمى 27، الصغرى 20.

- الفيوم، العظمى 36، الصغرى 15.

- بني سويف، العظمى 35، الصغرى 15.

- المنيا، العظمى 36، الصغرى 15.

- أسيوط، العظمى 36، الصغرى 16.

- سوهاج، العظمى 36، الصغرى 17.

- قنا، العظمى 37، الصغرى 17.

- الأقصر، العظمى 37 الصغرى 18.

- أسوان، العظمى 37، الصغرى 19.

- الوادي الجديد، العظمى 38، الصغرى 18.

- أبو سمبل، العظمى 37، الصغرى 19.