يمتلك أسطول سيارات.. من هو رجل الأعمال ميشيل أحد بعد وفاته اليوم؟

خيمت مشاعر الحزن على مدينة الإسكندرية؛ بعد انتشار خبر وفاة رجل الأعمال السكندري البارز ميشيل أحد، تاركًا مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، لم يتخل فيها عن شغفه الكبير بالسيارات النادرة التي كان حريصا على اقتنائها والاحتفاظ بها في حوزته، حتى كون أسطول سيارات فارهة.

من هو رجل الأعمال ميشيل أحد؟

بينما يتساءل كثيرون عمن هو رجل الأعمال ميشيل أحد بعد وفاته؟ يمكن الإشارة إلى أن رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد ترك إرثًا اجتماعيًا ضخمًا؛ إذ كان يتمتع بمكانة مرموقة وحظي بتقدير ومحبة واسعة من قِبل العديد من النجوم والشخصيات العامة.

ميشيل أحد «إمبراطور السيارات»

عُرف رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد بلقب «إمبراطور السيارات»، وذلك لامتلاكه أغلى وأندر أسطول من السيارات الفارهة في مصر، وكان يعد واحدًا من أبرز رجال الأعمال في الإسكندرية ومصر بشكل عام.

بدأ ميشيل أحد مسيرته المهنية كتاجر للأدوات الكهربائية في شارع السبع بنات بالإسكندرية؛ إذ أظهر منذ بداياته شغفًا كبيرًا بالتجارة والعمل الجاد، ولاحقًا توسع نشاطه التجاري بشكل ملحوظ، وامتلك عددًا من المحال التجارية، ثم حصل على توكيل لإحدى أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال الأدوات الكهربائية.

وكان «ميشيل» أحد المؤسسين لشركتي «بتشينو» و«ليجراند» في جمهورية مصر العربية؛ إذ بدأ مسيرته المهنية كوكيل حصري لشركة «بتشينو» منذ عام 1986، ثم تطور دوره ليصبح أحد كبار المساهمين في الشركة، وبعد ذلك، أصبح من كبار موزعي منتجات «بتشينو» في جميع أنحاء الجمهورية.

شغف ميشيل أحد بالسيارات الفارهة والنادرة

وكان ميشيل أحد معروفًا بشغفه الكبير واهتمامه بالسيارات الفارهة والنادرة؛ إذ امتلك مجموعة مميزة من السيارات التي تضمنت ماركات عالمية شهيرة مثل رولز رويس، بوجاتي، لامبورجيني، وفيراري، وعُرف عنه أنه كان من أوائل الأثرياء الذين اقتنوا تلك الأنواع من السيارات في مصر، كما امتلك جراجًا خاصًا في الإسكندرية يضم هذه السيارات النادرة، مما جعله محط أنظار عشاق السيارات الفاخرة في مصر.

واشتهر رجل الأعمال الراحل باقتناء سيارات نادرة وفريدة من نوعها، بعضها لا يوجد له مثيل في العالم؛ إذ أنتجت مصانعها نسخة واحدة فقط أو أنتجت موديلًا باسمه، مما جعل مجموعته من السيارات لا تقدر بثمن، وقد تلقى عروضًا مغرية من قِبل العديد من كبار الشخصيات العربية والمشاهير لشراء بعض هذه السيارات، ولكنه كان يرفض هذه العروض لاعتزازه الشديد بكل سيارة يمتلكها.

وكان الاستثناء الوحيد مع الفنان محمد رمضان، الذي جمعته صداقة قوية برجل الأعمال الراحل؛ إذ باع له بعض السيارات النادرة التي أثارت اهتمام الجمهور، مثل سيارة لامبورجيني حمراء ورولز رويس.

علاقات ميشيل أحد بنجوم الفن والمجتمع

وإلى جانب شغفه بالسيارات، كان ميشيل أحد يتمتع بعلاقات قوية وواسعة مع العديد من نجوم الفن المصري، مثل فريد شوقي، أحمد زكي، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، ليلى علوي، ومحمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، وغيرهم من مشاهير المجتمع.

الوعكة الصحية والوفاة

وتعرض ميشيل أحد لوعكة صحية مفاجئة قبل حوالي 10 أيام، استدعت نقله إلى المستشفى؛ إذ خضع لإجراء قسطرة في القلب، وعانى من مضاعفات خطيرة، فيما أفادت مصادر مقربة من أسرته بأنه حاول إخفاء حالته الصحية عن المقربين منه، ولكن علامات تدهور الصحة كانت واضحة عليه، حتى فارق الحياة اليوم.