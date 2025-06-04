«متحدث التعليم»: استبيان البكالوريا الجديد لمعرفة تقييم أولياء الأمور

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم إطلاق استبيان موجه لطلاب وأولياء الأمور في الصف الثالث الإعدادي، في إطار استكمال الحوار المجتمعي حول مقترح نظام البكالوريا المصرية، مشددًا على أن الاستبيان يستهدف أولياء الأمور للطلاب في كافة المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية.

آراء أولياء الأمور حول نظام البكالوريا

وأشار «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين مها الصغير ومها بهنسي، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أنه قد تم شرحه بشكل وافٍ لضمان فهم شامل للمقترح، موضحًا أن الاستبيان يهدف إلى جمع آراء أولياء الأمور حول تفضيلاتهم بين نظام البكالوريا المصري والنظام الحالي للتعليم الثانوي، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة حول تطوير النظام التعليمي.

وتابع: «سيأخذ الطالب الاستبيان ويقدمه لوالدته أو والده في المنزل ليجيبوا عليه ويتناقشوا في محتواه، بعدها، سيتناقشون حول المواد الدراسية الموجودة في الصفوف الأولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي، وسيتساءلون إذا كان لديهم ارتياح نفسي أكثر مع نظام البكالوريا أو النظام الحالي للتعليم الثانوي، الهدف من ذلك هو استطلاع آراء أولياء الأمور من الميدان نفسه، وهو جزء من الحوار المجتمعي الذي تنظمه الوزارة».

ونوه بأنه بعد جمع النتائج، يتم تحليلها لتقييم مدى استعداد أولياء الأمور والطلاب لتطبيق نظام البكالوريا المصرية.