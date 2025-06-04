5 أبراج تعتمد على غيرها لأداء مهامها.. لا يترددون في طلب المساعدة

لكل إنسان طريقته الخاصة في التعامل مع المسؤوليات اليومية أو في بيئة العمل، وبينما يفضل البعض إنجاز مهامه بنفسه، يميل آخرون إلى الاستعانة بالغير والاعتماد عليهم بدرجات متفاوتة، سواء بتقديم مقابل لهذه الخدمات أو التلاعب النفسي، وتظهر بعض الأبراج براعة في الحيل للإعتمادية في العمل بدون بذل مجهود، وفق موقع «yourtango» البريطاني الخاص بالأبراج.

5 أبراج فلكية تعتمد على غيرها في أداء مهامها

لا أحد يعتمد على الآخرين بقدر برج العذراء فهو من الأبراج الفلكية التي تعتمد على غيرها بطريقة ودودة، عندما يلجأ إليك لأي سبب، ستكون سعيدًا بالعطاء لأنه، لسبب ما، يميل برج العذراء إلى أن يكون شديد المحبة لمن يدعمه، وهي حيلة نفسية يتعامل بها في بيئة العمل والحياة.

برج الأسد

يريد برج الأسد اهتمامك ويراه البعض اعتماديًا في طلب هذا النوع من الإهتمام في العمل، لكنه في الحقيقة يُعتمد عليه بشدة.

في بعض الأوقات عندما يعتمد عليك الأسد في إتمام العمل؛ لن يطلب منك المال، بل سيطلب منك الحضور، والتواجد بجانبه، وطمأنته بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وظيفتك كمساعد يعتمد عليه الأسد هي في الأساس تقديم الدعم العاطفي.

برج الجدي

أعظم أماني برج الجدي هي إنجاز العمل بنجاح، لذا كل ما يريده ويحتاجه حقًا هو العمل الجماعي، لذا؛ يتحرك الجدي في فرق، ولذلك يعتمد اعتمادًا كبيرًا على العمل الجماعي لخدمة مصلحته، ويبدو دائمًا المسيطر في أي موقف.

برج السرطان

لا يعتمد السرطان على الآخرين فحسب، بل يؤمن بأنه يُدمجهم ويمنحهم فرصة الخدمة، السرطان شخص ودود؛ يُحبّ الجميع في عمله، ومن طبيعته طلب المساعدة دون تردد، ولا يعتقد أنه يستغلك، بل يعتقد أنه يشاركك في تجربة جديدة ورائعة، ويعتقد أنك لن تساعده فقط، بل سترغب في ذلك بكل قلبك.

برج الثور

مع أن برج الثور برجٌ قويّ العزيمة وشرس، يُنمّي تفكيرًا مستقلًا وخيالًا واسعًا، إلا أنه أيضًا برجٌ هشٌّ للغاية عاطفيًا، يحتاج إلى الموافقة والمساعدة في كل ما يفعله تقريبًا، لا يترددون في طلب المساعدة أو الإعتماد على الغير، ورغم أنهم يفضلون القيام بذلك بأنفسهم، إلا أنهم يميلون إلى الشك في أنفسهم وينتهي بهم الأمر بطلب النصيحة والاقتراحات وطريقة جديدة لفعل الأشياء، يعتمدون بشكل كبير على عائلاتهم للحصول على نصائح موثوقة.