أبراج الذوق الرفيع في الاختيار.. ثقافة وفن

اختيار الملابس المناسبة سواء للعمل أو الحفلات أو التجمعات العائلية، ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى أصحاب الذوق الرفيع، وينطبق الأمر كذلك على اختيار أطباق الطعام وطرق تقديمها، لذا فإن هناك بعض الأبراج، التي يتسم مواليدها بانتقائهم للأشياء، بحسب مجلة «Times Of India».

برج الثور

مواليد برج الثور لديهم ذوق رفيع، ويسعون إلى كل ما هو فاخر في الحياة، خاصة الملابس التي تظهرهم بمظهر لائق بالاجتماعات الضرورية والمهمة، والطعام إذ يستمتعون بالأطباق المليئة بالنكهات الغنية، مثل الأجبان والكريمة وغير ذلك.

برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء من الأشخاص الذين يتميزون بذوق رفيع في اختياراتهم، إذ يميلون إلى التنوع في ملابسهم، ولا يفضلون شكلًا واحدًا، وينعكس ذلك أيضًا على ثقافتهم تجاه تناول الطعام، باختيار أطباق متنوعة، تحمل مزيجًا من النكهات.

برج العقرب

يتميز مواليد برج العقرب بنهج عميق تجاه كل شيء في حياتهم، وهو ما ينعكس على مظهرهم الخارجي، واختيارهم للأطباق إذ ينجذبون إلى الأطعمة الحارة.

برج القوس

مواليد برج القوس من أكثر الأشخاص الذين لديهم ذوقًا رفيعًا، ودائمًا ما يحرصون على تجربة أطباق جديدة وغريبة من جميع أنحاء العالم، ويحبون طعام الشارع، والتوابل الغريبة.

برج الحوت

مواليد برج الحوت يحبون تجربة كل ما هو جديد، في عالم الموضة، إذ يسعون إلى ارتداء الألوان المبهجة، بالإضافة إلى تناولهم للوجبات الجذابة بصريًا، أي التي يتم تقديمها بكل جيد.