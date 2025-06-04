إعلام عبري: سقوط 10 صواريخ من غزة على أسدود وعسقلان
إعلام عبري: سقوط 10 صواريخ من غزة على أسدود وعسقلان
كشف إعلام إسرائيلي عن سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة في أسدود وعسقلان.
وأعلن الإسعاف الإسرائيلي بأنه يتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها شظايا صواريخ أطلقت من قطاع غزة،
وأكد إعلام إسرائيلي عن إطلاق 10 صواريخ من قطاع غزة تجاه أسدود وعسقلان، وأن أحد الصواريخ سقط في عسقلان وتسبب بأضرار في المركبات والمنطقة المحيطة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
رصد 10 صواريخ من غزة على أسدود وعسقلان
وأكد جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من قطاع غزة باتجاه أسدود واعترض معظمها، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» اليوم الأحد، إن مخزون الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد بقطاع غزة، والوضع يزداد سوءا، ويجب إنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بإدخال المساعدات.
وأضافت الأونروا في بيان لها مرّ أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى القطاع، وشددت على أن فرقها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات، إلا أن المخزون آخذ في النفاد، والوضع يزداد سوءًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وطالبت الأونروا، بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى غزة.