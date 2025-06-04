إعلام عبري: سقوط 10 صواريخ من غزة على أسدود وعسقلان

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» اليوم الأحد، إن مخزون الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد بقطاع غزة، والوضع يزداد سوءا، ويجب إنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بإدخال المساعدات.

وأضافت الأونروا في بيان لها مرّ أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى القطاع، وشددت على أن فرقها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات، إلا أن المخزون آخذ في النفاد، والوضع يزداد سوءًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وطالبت الأونروا، بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى غزة.