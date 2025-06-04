عضو «العمل الأهلي الفلسطيني»: الوضع في الضفة يتدهور بسبب التصعيد الإسرائيلي

عضو «العمل الأهلي الفلسطيني»: الوضع في الضفة يتدهور بسبب التصعيد الإسرائيلي

عضو «العمل الأهلي الفلسطيني»: الوضع في الضفة يتدهور بسبب التصعيد الإسرائيلي

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني، إن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيدًا متزايدًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه العمليات بدأت في مخيم جنين ثم انتقلت إلى مخيمات أخرى في طولكرم ونور شمس، وتوسعت مؤخرًا إلى نابلس وبيت لحم.

تدمير البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية

وأضافت «النتشة» خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل قد اتخذت قرارًا سياسيًا منذ أكثر من 75 يومًا لزيادة الاجتياحات والعمليات العسكرية بشكل تدريجي، بهدف تدمير البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية وتغيير التركيبة السكانية في هذه المناطق.

تهديدات العصابات الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى

وفيما يتعلق بالقدس، أكدت رتيبة أن الوضع هناك لا يقل خطورة، خاصة مع تهديدات العصابات الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى وذبح القرابين في عيد الفصح اليهودي، خاصة أن هذه التهديدات تأتي في إطار تحريض متزايد ضد العرب وزيادة الاقتحامات في المسجد الأقصى، ما يزيد من تعقيد الوضع في المدينة.

وحول النزوح في الضفة الغربية، أشارت «رتيبة» إلى أن السكان يحاولون البقاء بالقرب من المخيمات المستهدفة، حيث يهرب العديد منهم إلى مناطق قريبة مثل مراكز البلديات أو عند الأقارب، بينما آخرون يجدون صعوبة في ذلك بسبب التدمير الكبير لمنازلهم.

كما تحدثت عن معاناة أكثر من 50 ألف نازح من شمال الضفة الغربية، العديد منهم فقدوا مصادر رزقهم ويواجهون صعوبة في العودة إلى منازلهم بسبب ممارسات الاحتلال.

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