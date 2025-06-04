بالحجاب.. هبة مجدي تروِّج لدورها في فيلم استنساخ

بالحجاب.. هبة مجدي تروِّج لدورها في فيلم استنساخ

بالحجاب.. هبة مجدي تروِّج لدورها في فيلم استنساخ

روَّجت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لدورها في فيلم استنساخ بطولة سامح حسين.

وظهرت هبة مجدي خلال بوستر الفيلم الذي نشرته عبر إنستجرام وهي ترتدي الحجاب معلقة: فيلم استنساخ بدور العرض يوم 9 أبريل إن شاء الله.


أبطال فيلم استنساخ

فيلم استنساخ بطولة الفنان سامح حسين والفنانة هبة مجدي، الفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

تدور أحداث فيلم «استنساخ» في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، حيث يستعرض التطورات التكنولوجية التي نعيشها اليوم، وتأثير الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي (VR) في تغيير المفاهيم التقليدية.

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