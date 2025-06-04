سامح حسين ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم استنساخ

سامح حسين ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم استنساخ

سامح حسين ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم استنساخ

كشف الفنان سامح حسين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا من كواليس فيلم أستنساخ والمقرر عرضة 9 أبريل المقبل.
ونشر سامح حسين مجموعة صور من كواليس الفيلم معلقًا: استنساخ يوم 9 أبريل منتظر رأيكم ودعواتكم الحلوة.


فيلم استنساخ بطولة سامح حسين

فيلم استنساخ بطولة سامح حسين، هبة مجدي، من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، حول التطورات التكنولوجية التي نعيشها، وتطور الذكاء الاصطناعي، ونظارات الـ vr.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا