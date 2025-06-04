سامح حسين ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم استنساخ

كشف الفنان سامح حسين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا من كواليس فيلم أستنساخ والمقرر عرضة 9 أبريل المقبل.

ونشر سامح حسين مجموعة صور من كواليس الفيلم معلقًا: استنساخ يوم 9 أبريل منتظر رأيكم ودعواتكم الحلوة.

فيلم استنساخ بطولة سامح حسين

فيلم استنساخ بطولة سامح حسين، هبة مجدي، من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، حول التطورات التكنولوجية التي نعيشها، وتطور الذكاء الاصطناعي، ونظارات الـ vr.