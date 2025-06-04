11 شهيدا في قصف إسرائيلي على حي التفاح بمدينة غزة

11 شهيدا في قصف إسرائيلي على حي التفاح بمدينة غزة

11 شهيدا في قصف إسرائيلي على حي التفاح بمدينة غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن الوضع في قطاع غزة يشهد تصاعدًا كبيرًا في الهجمات الإسرائيلية، حيث قامت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشن قصف على حي الأمل في مدينة خان يونس، مما أدى إلى توجه سيارات الإسعاف من مستشفى ناصر إلى المكان المستهدف.

استشهاد 11 فلسطينيا

وأضاف «جبر»، خلال رسالته على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم استهداف حي التفاح في مدينة غزة بالمدفعية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

في دير البلح بالمحافظة الوسطى، أوضح أن منزلا تعرض للقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية ما أسفر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، مشيرًا إلى أن الحصيلة الإجمالية للشهداء في الساعات الماضية قد تجاوزت 40 شهيدًا في مختلف مناطق قطاع غزة.

أضاف أن المنظومة الصحية في غزة تمر بانهيار شبه كامل بسبب الحصار المستمر، حيث يعاني مستشفى المعمداني من نقص كبير في المستلزمات الطبية والأدوية، ما يعيق تقديم العلاج للمصابين والجرحى.

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