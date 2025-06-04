أمين القبائل بـ«الجبهة الوطنية»: نستعد لاجتماع شامل لمناقشة خطة عمل المحافظات

أكد النائب فايز أبو حرب، أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية بحزب الجبهة الوطنية، أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا للحزب وخاصة أمانة القبائل والعائلات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك اجتماعا شاملا لقيادات الأمانة على مستوى الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة خطة العمل بالمحافظات.

وأوضح أبو حرب في تصريح لـ"الوطن"، أنه يجرى استكمال التشكيل في المرحلة الحالية بالمحافظات، ويلي ذلك الاجتماع العام للأمانة لمناقشة آلية التحرك وترتيب التكليفات على مستوى المحافظات لوضع أسس الحزب في المرحلة المقبلة.

وأعلن أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية بحزب الجبهة الوطنية، تشكيل الدفعة الأولى من هيئة مكتب الأمانة، والتي تم اعتمادها رسميًا من قبل النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم المركزي بالحزب، والدكتور السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية.

تشكيل أمانة القبائل والعائلات المصرية

وضم التشكيل (26) عضوًا يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، على النحو التالي:

الأمناء المساعدون:

الأستاذ محمود لطيف

النائب راشد أبو العيون

النائب سيف محمد رشاد سلامة

مسؤولو المتابعة بالمحافظات:

المهندس أحمد رفالله لملوم – محافظة الفيوم

المهندس صابر أبو دومة – محافظة البحيرة

النائب محمد عطالله – محافظة الأقصر

العمده عبد الكريم ابوسيف مسعود – محافظة مطروح

النائب حسين أبو الوفا – محافظة قنا

النائب أحمد شمردن – محافظة المنيا

الاستاذ سالم أبو رجب – محافظة القليوبية

المهندس محمد شوشة – محافظة الدقهلية

الشيخ أمين الشعراوي – محافظة الإسماعيلية

النائب علي أبو دولة – محافظة بني سويف

النائب محمد الكوراني – محافظة الإسكندرية

النائب محمد تقادم – محافظة أسوان

النائب رائف تمراز – محافظة الشرقية

الأستاذ بسام الليثي – محافظة كفر الشيخ

المهندس رفعت الطاهر – محافظة القاهرة

الأستاذ طارق حفني – محافظة البحر الأحمر

النائب مجدي البساطي – محافظة دمياط

الشيخ محمد نافل – شمال سيناء

الشيخ فريج سالم – جنوب سيناء

النائب عاطف الحلال – محافظة المنوفية

الأستاذ حسن كمال – محافظة سوهاج

الشيخ خالد دخيل الله – محافظة الجيزة

العمدة عادل البارودي – محافظة أسيوط

وقد تم إخطار لجنة شؤون الأحزاب بالتشكيل الجديد بعد مراجعته وفقًا لأحكام اللائحة الأساسية للحزب، والقانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لعمل الأحزاب السياسية وتعديلاته.