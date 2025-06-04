أستاذ قانون دولي: فرنسا تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين.. وتنتقد العنف الإسرائيلي

أستاذ قانون دولي: فرنسا تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين.. وتنتقد العنف الإسرائيلي

أستاذ قانون دولي: فرنسا تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين.. وتنتقد العنف الإسرائيلي

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن فرنسا تنطلق في مواقفها من مكانتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومن كونها إحدى الدول التي ساهمت في بناء النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث خرجت من تحت الاحتلال النازي، ما يجعلها تدرك تماما معنى الاحتلال وأهمية الالتزام بالقانون الدولي.

وأشار بودن، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن فرنسا اتخذت موقفا ثابتا في الحرب الروسية الأوكرانية، يقوم على احترام النظام العالمي والقانون الدولي، وهي تعتمد نفس النهج حاليا تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، رغم إدراكها لحساسية وتداخل الأحداث.

وأضاف أن فرنسا تدين هجوم حماس في السابع من أكتوبر وتعتبره وفق القانون الدولي، جريمة حرب بسبب استهدافه للمدنيين، لكنها في الوقت ذاته ترى أن رد الفعل الإسرائيلي المفرط – الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية – يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي، وأن هذا الوضع الإنساني الكارثي غير مسبوق في التاريخ الحديث.

وشدد بودن على أن فرنسا تعمل على محورين: الأول من خلال مجلس الأمن، والثاني ضمن الاتحاد الأوروبي، بهدف فرض حل فعلي وعادل، كاشفا أن فرنسا تقترب من اتخاذ خطوات عملية، قد تشمل الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في وقت قريب، في إطار سعيها لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

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