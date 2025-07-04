شهد عشاء الرئيس السيسي وماكرون.. معلومات عن مقهى نجيب محفوظ في خان الخليلي
شهد عشاء الرئيس السيسي وماكرون.. معلومات عن مقهى نجيب محفوظ في خان الخليلي
- معلومات عن مقهى نجيب محفوظ في خان الخليلي
- مقهى نجيب محفوظ في خان الخليلي
- مقهى نجيب محفوظ
- الرئيس السيسي وماكرون في عشاء بقلب خان الخليلي
- الرئيس السيسي
مقهى نجيب محفوظ الواقعة في منطقة خان الخليلي بالقاهرة، من أبرز المعالم الثقافية في مصر، والتي تأسست تكريمًا للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل، المقهى يقع في قلب السوق التاريخي خان الخليلي، الذي يعد واحدًا من أقدم الأسواق في القاهرة، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم لاحتوائه على أجواء مصرية أصيلة تعكس تاريخ وثقافة «أم الدنيا».
عشاء الرئيس السيسي وماكرون في مقهى نجيب محفوظ
وفي زيارة تاريخية التقى السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا المقهى الشهير، حيث توقف الرئيسان في هذا المكان الذي يحمل اسم أحد أبرز الأدباء المصريين، إذ كان العشاء في قهوة نجيب محفوظ لم يكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل فرصة للتواصل الثقافي بين البلدين، ويعتبر هذا الحدث مثالًا حيًا على كيفية الربط بين الثقافة والسياسة في أماكن ذات قيمة تاريخية، وخلال السطور التالية تستعرض "الوطن" معلومات عن مقهى نجيب محفوظ.
معلومات عن مقهى نجيب محفوظ في خان الخليلي
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افتُتح المقهى في عام 1989 تكريمًا للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب.
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تقع مقهي نجيب محفوظ في منطقة خان الخليلي، وهي واحدة من أقدم الأسواق في القاهرة والتي تتميز بتاريخها العريق.
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يعكس المقهى الطابع التقليدي المصري، حيث يتميز بديكور كلاسيكي مستوحى من التراث المصري مع لمسات تحتفي بـ نجيب محفوظ.
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يعد المقهى مركزًا ثقافيًا يجذب الأدباء والمثقفين، ويحتضن العديد من الفعاليات الثقافية والفكرية.
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يقدم المقهى مجموعة متنوعة من المأكولات المصرية التقليدية مثل الفول والطعمية، بالإضافة إلى القهوة التركية والشاي المصري.
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يعتبر المقهى مكانًا مميزًا للتعرف على التاريخ الأدبي والثقافي في قلب القاهرة القديمة، كما يجذب المقهى الزوار من جميع أنحاء العالم، مما يجعله نقطة جذب سياحية وأدبية في آن واحد.