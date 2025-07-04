شهد عشاء الرئيس السيسي وماكرون.. معلومات عن مقهى نجيب محفوظ في خان الخليلي

مقهى نجيب محفوظ الواقعة في منطقة خان الخليلي بالقاهرة، من أبرز المعالم الثقافية في مصر، والتي تأسست تكريمًا للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل، المقهى يقع في قلب السوق التاريخي خان الخليلي، الذي يعد واحدًا من أقدم الأسواق في القاهرة، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم لاحتوائه على أجواء مصرية أصيلة تعكس تاريخ وثقافة «أم الدنيا».

عشاء الرئيس السيسي وماكرون في مقهى نجيب محفوظ

وفي زيارة تاريخية التقى السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا المقهى الشهير، حيث توقف الرئيسان في هذا المكان الذي يحمل اسم أحد أبرز الأدباء المصريين، إذ كان العشاء في قهوة نجيب محفوظ لم يكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل فرصة للتواصل الثقافي بين البلدين، ويعتبر هذا الحدث مثالًا حيًا على كيفية الربط بين الثقافة والسياسة في أماكن ذات قيمة تاريخية، وخلال السطور التالية تستعرض "الوطن" معلومات عن مقهى نجيب محفوظ.

معلومات عن مقهى نجيب محفوظ في خان الخليلي