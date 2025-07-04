تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي.. يكفل حقـوق الفئات الأولى بالرعاية

حدد قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، بعض التفاصيل المهمة، والذي تناول عدة نقاط كان أهمها الفئات التي تستحق أن يطبق عليها القانون وأيضا كيفية تطبيقة علي الأجانب المقيمين في مصر.

تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي

وتناولت مواد قانون الضمان الاجتماعي نطاق سريان أحكامه القانون، حيث نصت على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجـز عن العمل والشيخوخة، كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

ويهدف قانون الضمان الإجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا كما يهدف الى كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.