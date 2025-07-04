ناجي الشهابي: جولة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي في الحسين تحمل رسائل للعالم

اعتبر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن اصطحاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة بمنطقة خان الخليلي بحي الحسين الشعبى وسط القاهرة رسالة بالغة الأهمية إلى العالم كله تؤكد شعبيته الكبيرة والتفاف الشعب المصرى حوله وكذالك رسالة تؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية وتوضح ترحيبه الحار بنظيره الفرنسى إيمانويل والذى ظهر جليا بزيارتهم المتحف المصري الكبير الذى لم يفتتح بعد ومقررا افتتاحه فى يوليو المقبل كواحدا من أبرز المعالم الثقافية في العالم.

التقدير الفرنسي الكبير للتراث المصري

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الرئيس ماكرون استعرض فى زيارته للمتحف الكبير مجموعة من القطع الأثرية الفرعونية القديمة التي تمثل حضارة مصر العريقة، وتفقد قاعات العرض الرئيسية في المتحف تأتى تعبيرًا عن التقدير الفرنسي الكبير للتراث المصري، وللعلاقات التاريخية بين البلدين ودور علماء البعثة الفرنسية فى فك شفرات حجر رشيد كما أنها تساهم في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.

رسالة مهمة عن التعاون المشترك بين البلدين

وأشاد الشهابي بالفيديو الذى نشره الرئيس ماكرون على صفحته الرسمية بموقع "إكس"وظهر فيه طائرات الرافال المصرية وهي ترافق طائرته الرئاسية عند دخوله المجال الجوي المصري مثمنا تعليقه الذى جاب فيه: "وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزًا قويًا للتعاون الاستراتيجي بيننا." وهى رسالة مهمة عن التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الشهابي أهمية القمة الثنائية المصرية الفرنسية فى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى مجالات الثقافة والتعليم وكذلك بحث القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك سبل تخفيف حدة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترات متزايدة.